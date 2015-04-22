Натянуть шаблон на OpenCart

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Закрыт4 заявки140 просмотров

Есть готовая HTML-верстка трех страниц магазина: главная, каталог и товар. Необходимо натянуть все это дело на последнюю версию ocStore.

Оставляйте заявки, подробное ТЗ вышлю личным сообщением.

HTMLocStoreOpencart
10 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров