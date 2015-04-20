Нужно сделать качественный интернет магазин с имеющегося сайта zastroy.ru его нужно переделать. Верстка и дизайн сделаны. Нужно весь контент все товары перенести из существующей бд, так же нужно перенести калькуляторы со старого сайта. ...
Интернет-магазин на Joomla
Здравствуйте! Необходимо выполнить следующую задачу: создать копию сайта xtremdiet.com (это наш рабочий сайт), но на новой версии Джумлы (и Виртумарта) с responsive-дизайном, английский интерфейс полностью (французский не нужен). Дизайн - полная копия xtremdiet.com. Необходимо скопировать полностью xtremdiet.com, вместе со всеми категориями и базой товаров, вместе со всеми функциями по доставке и с той же системой оплаты (ogone). Сделать английский интерфейс (французский не понадобится), оставить все названия и описания на французком (мы все это вручную переведем), дизайн сайта - абсолютно такой же, как xtremdiet.com (полная копия). Можно рассмотреть вариант новой джумлы, которая по умолчанию имеет responsive design, либо полностью скопировать сайт на старой джумле, а рядом создать просто мобильную версию www.xtremdiet.co.uk/mobile
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