Программист для интернет портала по поиску запчастей

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Закрыт13 заявок373 просмотра

Ищем программиста для работы над сайтом по поиску запчастей.

Требования:

Программист С# ASP.NET, MS SQL (средний уровень)

(желательно Белоруcсия, Украина, Регионы)

Удаленный сотрудник на дому на постоянной основе.

Работа сдельная, в среднем загрузка на 80 000р. в месяц

Все подробности в ЛС

ASP.NETSQL
10 лет назад
Verevkina
Кристина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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