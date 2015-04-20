Нужно сделать качественный интернет магазин с имеющегося сайта zastroy.ru его нужно переделать. Верстка и дизайн сделаны. Нужно весь контент все товары перенести из существующей бд, так же нужно перенести калькуляторы со старого сайта. ...
Программист для интернет портала по поиску запчастей
Ищем программиста для работы над сайтом по поиску запчастей.
Требования:
Программист С# ASP.NET, MS SQL (средний уровень)
(желательно Белоруcсия, Украина, Регионы)
Удаленный сотрудник на дому на постоянной основе.
Работа сдельная, в среднем загрузка на 80 000р. в месяц
Все подробности в ЛС
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