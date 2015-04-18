Доработка функционала Интернет-магазина на Opencart

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Есть интернет-магазин на Opencart. Используемый шаблон не стандартный.

Нужен человек на постоянную поддержку доработок по сайту.

Разработчик должен уметь:

находить и встраивать модули в ОС согласно требований заказчика

Дорабатывать движок или шаблон по требованию функционала

Владеть версткой или иметь подрядчика для этого дела

Дорабатывать элементы дизайна при необходимости

Opencart
10 лет назад
smile7
43 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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