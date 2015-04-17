Создание магазина случайных вещей Dota2 и CS GО. По типу random-items.ru или аналоги.

Так же создание скрипта "Рандомных" (случайных) вещей в играх (CS: GO, Dota 2) и бота для Steam. Суть скрипта заключается в том, что пользователь покупает предмет в магазине разной раритетности (редкости) и ему может выпасть предмет из этого класса, как за 100 рублей, так и за 3000, причем стоимость такой попытки 500 рублей. Работа с Steam API, tradeoffer'ами. Тут еще неясно, возможно скрипт будет приобретаться отдельно, тогда только интеграция его в сайт/магазин.

В дальнейшем, возможно, будет еще добавление некоторых разделов/функций по продаже вещей из других игр.

P.S. В первую очередь будут рассматриваться соискатели из Украины.