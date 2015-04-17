Добрый день! Есть готовый дизайн, нужно интегрировать в cms OpenCart или ShopScript Указываем сроки, цену, когда можете приступить к работе, схему работы. Спасибо
Создание магазина случайных вещей Dota2 и CS GО
Создание магазина случайных вещей Dota2 и CS GО. По типу random-items.ru или аналоги.
Так же создание скрипта "Рандомных" (случайных) вещей в играх (CS: GO, Dota 2) и бота для Steam. Суть скрипта заключается в том, что пользователь покупает предмет в магазине разной раритетности (редкости) и ему может выпасть предмет из этого класса, как за 100 рублей, так и за 3000, причем стоимость такой попытки 500 рублей. Работа с Steam API, tradeoffer'ами. Тут еще неясно, возможно скрипт будет приобретаться отдельно, тогда только интеграция его в сайт/магазин.
В дальнейшем, возможно, будет еще добавление некоторых разделов/функций по продаже вещей из других игр.
P.S. В первую очередь будут рассматриваться соискатели из Украины.
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