Категории Virtuemart на главной странице сайта

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Завершен4 заявки148 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт: http://minimoiki.mg116.ru

В нижней половине страницы расположена категория PROF POWER YILI (название, описание и товары, которые в нее входят). На сайте на самом деле несколько категорий, но получается отобразить только одну.

Главный пункт меню создан так: VirtueMart - Категория - Выбранная категория из списка справа.

Все категории выбрать невозможно.

Задача состоит в том, что бы отображались все остальные категории именно в таком виде (название, описание, товары в 3 колонки), расположенные друг за другом.

Возможно, проблема как-то легко решается. Прошу помочь с этой проблемой или подсказать решение (за оплату, конечно).

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10 лет назад
Helloween20
Рустем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Очень доволен результатом работы, все сделал быстро и именно так, как мне нужно. Всем рекомендую!
Рекомендую как серьезного заказчика, четкая задача моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад