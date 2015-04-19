Категории Virtuemart на главной странице сайта

Здравствуйте. Есть сайт: http://minimoiki.mg116.ru

В нижней половине страницы расположена категория PROF POWER YILI (название, описание и товары, которые в нее входят). На сайте на самом деле несколько категорий, но получается отобразить только одну.

Главный пункт меню создан так: VirtueMart - Категория - Выбранная категория из списка справа.

Все категории выбрать невозможно.

Задача состоит в том, что бы отображались все остальные категории именно в таком виде (название, описание, товары в 3 колонки), расположенные друг за другом.

Возможно, проблема как-то легко решается. Прошу помочь с этой проблемой или подсказать решение (за оплату, конечно).

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