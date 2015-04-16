Нужен опытный программист на PHP-Java. Существующий проект www.bodree.ru и несколько его дополнительных витрин www.120-80.ru, www.nebu.ru, движок самописный на php. Нужно разобраться с тем, что есть, привести в порядок, плюс доработки и добавления. ...
Купоны для определенных товаров на сайте Opencart
Добрый день! Есть готовый сайт на Opencart. Нужно сделать купоны, которые будут работать только на определённые виды товаров. Подробности во вложенном файле. Укажите стоимость работы и сроки.
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