Купоны для определенных товаров на сайте Opencart

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Добрый день! Есть готовый сайт на Opencart. Нужно сделать купоны, которые будут работать только на определённые виды товаров. Подробности во вложенном файле. Укажите стоимость работы и сроки.

Opencart
10 лет назад
Sergion87
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров