Доработка сайта на yii. ТЗ прилагается.
Русификация магазин на Вордпрессе
Необходимо русифицировать Интернет-магазин на Вордпрессе. Плагин магазина WooCommerce. Русификация слетела после обновления. Плагин Saphali Woocommerce Russian не помогает. Нужно вручную установить файлы русификации. Для специалиста работы на 15-30 минут.
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