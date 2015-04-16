Русификация магазин на Вордпрессе

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки141 просмотр

Необходимо русифицировать Интернет-магазин на Вордпрессе. Плагин магазина WooCommerce. Русификация слетела после обновления. Плагин Saphali Woocommerce Russian не помогает. Нужно вручную установить файлы русификации. Для специалиста работы на 15-30 минут.

WooCommerceWordPress
10 лет назад
Nik-N
45 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kirsantos
Кирилл 
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$6
1 день
Кирилл прекрасно и быстро справился с заданием. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

kirsantos
Кирилл 
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад