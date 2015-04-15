Натянуть верстку на WooCommerce

Нужно натянуть верстку сайта на WordPress + WooCommerce. Требование не жесткое – можно использовать любую CMS (если убедите, что она лучше WP/WC), но важно, чтобы админка была простой в освоении – пользоваться будут люди, довольно далекие от всего этого.

Корзина, заказ и т.д. – не нужны, чисто каталог товаров. Так же, желательно реализовать поиск по аттрибутам товаров.

3000 р.

Верстка в аттаче.