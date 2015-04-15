Prestashop - написать фильтр, интегрировать вёрстку

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка117 просмотров

Краткое ТЗ:

1. Интегрировать фильтр на страницы разделов каталога и страницы производителей.

2. Сделать верстку "резиновой". Макет вёрстки, ключая фильтр есть в виде валидного html.

3. Сделать вывод в тайтл цены товара.

4. Убрать дублирование текста в пагинации

Оплата по факту выполнения - 10 000 wmr. (Можете показать доработки на своём хостинге).

Пишите Вашу почту – скину полное ТЗ для ознакомления.

HTMLPrestaShop
10 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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