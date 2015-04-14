Задачи: 1. Сделать возможность в новостях создавать рублики и присваивать им свои материалы 2. Ко всему этому нужно внедрить модуль галереи, т.е. при публикации материала должна быть возможность вставить галерею. ...
Доделка интернет магазина.
выручайте, заказывал сайт, столкнулся с непорядочной веб-студией, деньги взяли а сайт не доделали, кто доделает мой сайт, буду работать в дальнейшем и выплачу бонусы после открытия. По сайту все исходники есть. сайт на вордпрессе.
1) Главная страница:
1. Сделать логотип, чехол с ножками и ручками, выставить его рядом с названием сайта, или придумать прикольный логотип с аббревиатурой CB.
2. в главном меню добавить разделы:
1) О нас (здесь будет информация о магазине)
2) Убрать категорию аксессуары (чуть позже, после открытия, она будет добавлена.)
3) в подвале выставить иконки кредитных карт виса и мастер кард, сделать подвал.
2) Каталог:
1. залить около 2000 тысяч дизайнов (это общее число на все модели), в этот раз их гораздо меньше.
2. чуть изменить инфо баннер, так-как категорий пока не будет, то и информация в баннере теряет логический смысл.
3) Конструктор
1. совсем убрать то что ниже инфо баннера (там где написано «НЕ НАШЁЛ ТО ЧТО НРАВИТСЯ»)
2. наладить нормальную работу конструктора.
4) Доставка и оплата
1. сделать её нормальной.
5) Корзина
1. доработать её что бы можно было поставить робокассу и поставить робокассу!
Общее;
Настроить сайт на нормальную работу на всех устройствах (планшетах, телефонах, компьютерах и на всех браузерах) Можете если нужно снизу указать свою веб студию.
Вписать все ключевики для сайта, что бы яндекс понимал что за сайт и чем занимается.
Мог что-то забыть или не вспомнить, возможны мелкие добавления, но скорее всего только после полной готовки сайта. Ещё возможны какие-то мелкие добавления по ходу работы.
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