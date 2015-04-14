Доделка интернет магазина.

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок229 просмотров

выручайте, заказывал сайт, столкнулся с непорядочной веб-студией, деньги взяли а сайт не доделали, кто доделает мой сайт, буду работать в дальнейшем и выплачу бонусы после открытия. По сайту все исходники есть. сайт на вордпрессе.

1) Главная страница:

1. Сделать логотип, чехол с ножками и ручками, выставить его рядом с названием сайта, или придумать прикольный логотип с аббревиатурой CB.

2. в главном меню добавить разделы:

1) О нас (здесь будет информация о магазине)

2) Убрать категорию аксессуары (чуть позже, после открытия, она будет добавлена.)

3) в подвале выставить иконки кредитных карт виса и мастер кард, сделать подвал.

2) Каталог:

1. залить около 2000 тысяч дизайнов (это общее число на все модели), в этот раз их гораздо меньше.

2. чуть изменить инфо баннер, так-как категорий пока не будет, то и информация в баннере теряет логический смысл.

3) Конструктор

1. совсем убрать то что ниже инфо баннера (там где написано «НЕ НАШЁЛ ТО ЧТО НРАВИТСЯ»)

2. наладить нормальную работу конструктора.

4) Доставка и оплата

1. сделать её нормальной.

5) Корзина

1. доработать её что бы можно было поставить робокассу и поставить робокассу!

Общее;

Настроить сайт на нормальную работу на всех устройствах (планшетах, телефонах, компьютерах и на всех браузерах) Можете если нужно снизу указать свою веб студию.

Вписать все ключевики для сайта, что бы яндекс понимал что за сайт и чем занимается.

Мог что-то забыть или не вспомнить, возможны мелкие добавления, но скорее всего только после полной готовки сайта. Ещё возможны какие-то мелкие добавления по ходу работы.

WordPress
10 лет назад
kiki451
Игорь 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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