Модуль новостей для prestashop 1.6

Есть острая необходимость в мини блоге (блог/новости) для престы 1.6. Функционал минимальный – публикация записей в одну категорию (висивиг редактор + мегатеги + урл из названия записи "на лету") и вывод на главной. В каждой записи превью (картинка), которая должна загружаться и выводиться на главной (может быть первой картинкой в записи, что даже хорошо). Очень важный момент – модуль должен быть полностью совместим с "Clean URLs v0.42.1 - by ha!*!*y" и быть доступным в 1 клик с главной страницы админки (ссылка на модуль должна быть в "левом меню" админки).