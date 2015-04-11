Модуль новостей для prestashop 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка147 просмотров

Есть острая необходимость в мини блоге (блог/новости) для престы 1.6. Функционал минимальный – публикация записей в одну категорию (висивиг редактор + мегатеги + урл из названия записи "на лету") и вывод на главной. В каждой записи превью (картинка), которая должна загружаться и выводиться на главной (может быть первой картинкой в записи, что даже хорошо). Очень важный момент – модуль должен быть полностью совместим с "Clean URLs v0.42.1 - by ha!*!*y" и быть доступным в 1 клик с главной страницы админки (ссылка на модуль должна быть в "левом меню" админки).

PrestaShop
10 лет назад
Laith
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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