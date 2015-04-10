Доработать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки153 просмотра

Доброго всем дня.

Необходимо доработать сайт http://spkuralgidro.pe.hu (выложил на бесплатном хостинге).

Рассматриваю возможность создания сайта на бесплатных шаблонах с нуля.

Что необходимо добавить:

1) Адаптивность сайта

2) В материалы добавить ТАБы ( с возможностью добавления разделов и видео)

3) добавить к материалам калькулятор расхода.

4) В админ. части, реализовать удобный способ добавления цены.

5) Реализовать поиск по сайту.

6) добавить (отредактировать ) меню - сделать многоуровневое меню, добавить пункты сертификаты.

7) На главной странице вывести карусель с материалами

8) Оформить страницу "О нас"

9) Оформить и настроить страницы отобрадения материалов и контакты.

10) Реализовать систему сравнения товаров по техническим свойствам

11) добавить эффект плавкой прокрутки страниц

12) Корректно настроить комментарии JoomComment (как вариант)

13) добавить раздел документация (сертификаты, всякие документы с фильтрацией) В админке реализовать возможность добавления этих разделов-подразделов. Сами документы сделать с возможностью скачивания.

14) Меню в шапке что бы не пропадало.

10 лет назад
boulingist
Михаил 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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