Для интернет-магазина авторских ювелирных украшений необходимо доработать сайт. www.каффы.рф Сделать редизайн (ребрендинг) на Stepan Vasiliev. Привлечь больше покупателей и убедить сделать покупку, помочь сделать выбор. Важно не только продать украшения, но и популяризировать имя самого ...
Доработать сайт
Доброго всем дня.
Необходимо доработать сайт http://spkuralgidro.pe.hu (выложил на бесплатном хостинге).
Рассматриваю возможность создания сайта на бесплатных шаблонах с нуля.
Что необходимо добавить:
1) Адаптивность сайта
2) В материалы добавить ТАБы ( с возможностью добавления разделов и видео)
3) добавить к материалам калькулятор расхода.
4) В админ. части, реализовать удобный способ добавления цены.
5) Реализовать поиск по сайту.
6) добавить (отредактировать ) меню - сделать многоуровневое меню, добавить пункты сертификаты.
7) На главной странице вывести карусель с материалами
8) Оформить страницу "О нас"
9) Оформить и настроить страницы отобрадения материалов и контакты.
10) Реализовать систему сравнения товаров по техническим свойствам
11) добавить эффект плавкой прокрутки страниц
12) Корректно настроить комментарии JoomComment (как вариант)
13) добавить раздел документация (сертификаты, всякие документы с фильтрацией) В админке реализовать возможность добавления этих разделов-подразделов. Сами документы сделать с возможностью скачивания.
14) Меню в шапке что бы не пропадало.
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