Добавление Товаров на Сайт (Virtruemart2.0)

здравствуйте!мне нужно добавлять в одну категорию около 100 позиций, описание, цена, название будет одинаковое только артикул отличается (но это не важно вообще, может быть вообще произвольный). ..так вот можно будет добавлять в одну категорию столько товаров?или что б когда я добавлял категорию к фото (автоматически ставилась цена и описание)+надо добавить языки на сайт)и как то обозначались новые товары на главной странице ..и что б регулироваться остаток?допустим первый раз укажу что есть на складе допустим 100 шт данного товара..и если покупатель нажмет в корзину то автоматически количество уменьшалось, и в конце писалось нет в наличии или вообще снималось с публикации и было написано сообщите когда появиться и т.д потом нужно что б новые товары обозначались ;new ) использую joomla2.5 virtruemart 2.0..можно поменять будет virtruemart если будет нормальная замена с лучшим функционалом)Цену озвучивайте вы я уже буду смотреть по бюджету.)