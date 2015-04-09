Нужно натянуть готовую вёрстку на OpenCart

Необходимо посадить готовую вёрстку на OpenCart. Сайт достаточно простой. Все страницы свёрстаны. Если чего-то будет не хватать, без проблем доделаю. Указывайте в заявке стоимость, сроки и 2 ссылки на магазины, которые вы делали. Свёрстанные страницы покажу в личной переписке

Макеты:

http://take.ms/0AMeX

http://take.ms/O7WRb

http://take.ms/3l05T

http://take.ms/oI9TK

http://take.ms/wKMbW

http://take.ms/NgFEa

http://take.ms/EBq5e

http://take.ms/OGFzF