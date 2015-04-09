Добрый день. Хотим максимально быстро запустить интернет магазин, выбор остановили на платформе ShopScript 6. Для запуска нужен разработчик, который работал с этим движком Возможно потребуются работы по дизайну. Пишите. С нетерпением ...
Простейший интернет магазин
Требуется простейший магазин с стандартным дизайном (без рисования выберу из готовых) по продаже запчастей для сотовых телефонов и оборудования для ремонта их же.
Заявки фрилансеров
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