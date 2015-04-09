Простейший интернет магазин

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок184 просмотра

Требуется простейший магазин с стандартным дизайном (без рисования выберу из готовых) по продаже запчастей для сотовых телефонов и оборудования для ремонта их же.

10 лет назад
neprokatit
Валентин 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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