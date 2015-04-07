Модуль Simpla для OC 2.0 Отредактировать 2 поля

$60
  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок116 просмотров

Доброго времени суток!

В интернет магазине на движке OpenCart 2.0 установлен модуль Simpla и частично настроен, нужно добавить 2 поля, указанные на картинке в прикреплённом файле (Способ дотсавки, Способ оплаты). Плачу 400р на WMR, Я.Д. или карточку СБ.

Opencart
10 лет назад
Ddrop
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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