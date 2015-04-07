Синхронизация Битрикс и МойСклад

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Закрыт3 заявки100 просмотров

Что входит в задачу:

- Зайти на наш МС, ознакомиться с нашим каталогом, спецификой. Дать рекомендации (для избежания косяков при синхронизации). Мы внесём необходимые исправления.

- Грамотно настроить синхронизацию (выгрузка цен, остатков, модификаций – возможно фотографий).

- Если будут вопросы, дать пару ответов)

- Получить расчёт.

10 лет назад
MichaelGrey
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров