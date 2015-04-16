Перенос сайта с хостинга на хостинг

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Завершен9 заявок198 просмотров

В данный момент сайт vinkod.com.ua находится на хостинге в Белорусии у поставщика услуг онлайн каталога Tecdoc.

Нужно перенести на хостинг ukraine.com.ua.

Мой сайт продает автозапчасти и имеет привязку к онлайн каталогу автозапчастей TECDOC.

Нужно перенести сайт и чтобы все работало на новом месте.

10 лет назад
vasjaleff
Василий 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$15
1 день
Семен быстро перенес сайт с одного хостинга на второй. Возникли ошибки - но в ходе разбирательства оказалось, что это вина программиста. Лично мне неудобно было оплачивать на вебмани. Пожелание сделать карточку приватбанка. Думаю, что если Семен подтянет комуникации - работать с ним будет удобнее. В техническом плане очень подкован специалист.
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад