Перенос сайта с хостинга на хостинг

Семен быстро перенес сайт с одного хостинга на второй. Возникли ошибки - но в ходе разбирательства оказалось, что это вина программиста. Лично мне неудобно было оплачивать на вебмани. Пожелание сделать карточку приватбанка. Думаю, что если Семен подтянет комуникации - работать с ним будет удобнее. В техническом плане очень подкован специалист.