Разные валюты внутри товара на Opencart

Нужно сделать настройку модуля валют на Opencart, а именно чтобы цену на товар можно было ввести в одной из 3-х валют: USD, EUR, BYR (белорусские рубли). При этом в админке задается курс на USD – 14800, на EUR – 15900, на BYR – 1. Вывод цен идет только в рублях.

Бюджет небольшой.

Оплата по факту WMR.

Пишите предложения с ценой и сроком в проект.