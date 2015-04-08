Разные валюты внутри товара на Opencart

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Завершен3 заявки118 просмотров

Нужно сделать настройку модуля валют на Opencart, а именно чтобы цену на товар можно было ввести в одной из 3-х валют: USD, EUR, BYR (белорусские рубли). При этом в админке задается курс на USD – 14800, на EUR – 15900, на BYR – 1. Вывод цен идет только в рублях.

Бюджет небольшой.

Оплата по факту WMR.

Пишите предложения с ценой и сроком в проект.

Opencart
10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$12
1 день
Качественная работа, буквально за час сделал то, что другие не могли сделать за день. Рекомендую как опытного программиста по Opencart.
Сотрудничеством доволен на все 100%. Грамотное и четко поставленное ТЗ, конструктивное общение, быстрая оплата. Рекомендую всем!

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keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
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9 лет назад
10 лет назад

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