Добавить 500 товаров

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Закрыт34 заявки349 просмотров

Всем доброго времени суток нужно добавить товары на битрикс.

Тематика сантехника. Вот пример карточки: http://vann-good.ru/catalog/dushevye-kabiny/niagara/dushevaya_kabina_niagara_ng_107.php

От вас сроки и цены.

С уважением Дмитрий.

PHP
10 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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