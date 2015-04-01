Требуется дополнение программной части сайта от изменения пунктов меню до доработки страницы формирования товара в админке. Так же нужна разработка нового дизайна и его установка на сайт. ...
Нужно создать сервис по продаже доступов
Привет. Нужно сделать сайт по продаже VPN Доступов. + каталоги готовые. Домен хостинг уже есть. Дизайн договорной, Совместное создание.
Очень срочно и быстро. Сайт особо функцииональный не нужен важно уже приступить к работе и сделать оформление, прием оплаты и личный кабинет. Денег пока нет, но вы получите их уже скоро.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $400
Исходные данные: верстка - главная, типовая, каталог, страница товара, корзина, страница заказа. Задача: игнорируя нестандартные фишки, нарисованные и сверстанные, реализовать на битрикс только стандартный функционал сайта-магазина, а именно - статичные страницы ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: Правки на опенкарте. Работы много. Магазинов много. В основном: правки вёрстки, исправление ошибок магазина, микро доделки.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Для внедрения регулярных правок требуется программист умеющий работать с Shop Script. Необходимая информация о кандидате: 1. Опыт работы с CMS 2. Стоимость услуг 3. Опыт работы ...Закрыт10 лет назад
- $50
Перенести КОПИЮ интернет магазин на другой домен. который находится на другом хостингеИнтернет-магазины12 заявокЗакрыт10 лет назад
- Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Собственно есть готовы дизайн, адаптив. Нужно натянуть и настроить на OpenCart Пишем сроки и ценыИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Описание изложил в прилагаемом файле.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать быстро интернет-магазин в котором будет всего 3 продукта. Думаю система WIX подойдет для этого лучше всего. Буду использовать их полный пакет premium.Закрыт10 лет назад
- $15
нужно сделать магазин с выпадением рандомных вещей для игры cs:goИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад