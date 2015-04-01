Нужно создать сервис по продаже доступов

Привет. Нужно сделать сайт по продаже VPN Доступов. + каталоги готовые. Домен хостинг уже есть. Дизайн договорной, Совместное создание.

Очень срочно и быстро. Сайт особо функцииональный не нужен важно уже приступить к работе и сделать оформление, прием оплаты и личный кабинет. Денег пока нет, но вы получите их уже скоро.