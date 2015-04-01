Нужно создать сервис по продаже доступов

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка89 просмотров

Привет. Нужно сделать сайт по продаже VPN Доступов. + каталоги готовые. Домен хостинг уже есть. Дизайн договорной, Совместное создание.

Очень срочно и быстро. Сайт особо функцииональный не нужен важно уже приступить к работе и сделать оформление, прием оплаты и личный кабинет. Денег пока нет, но вы получите их уже скоро.

10 лет назад
iphones5s
Сергей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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