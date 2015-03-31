Быстро создать интернет-магазин на основе WIX

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка137 просмотров

Нужно создать быстро интернет-магазин в котором будет всего 3 продукта. Думаю система WIX подойдет для этого лучше всего. Буду использовать их полный пакет premium.

Wix
10 лет назад
IvoLO
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров