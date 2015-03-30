Перенос интернет-магазина на VPS

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Закрыт12 заявок165 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо:

1. Порекомендовать надежный VPS/VDS хостинг. Не особо дорогой, быстрый и стабильный.

2. Настроить VDS

3. Перенести сайт с другого VDS на новый и настроить работу "под ключ".

Указывайте пожалуйста цену в рублях.

По п.1 попрошу обосновать выбор.

Спасибо.

10 лет назад
miko77
46 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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