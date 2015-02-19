miko77

Александра miko77

 
45 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Написание скрипта для бота Adrenalin

    Здравствуйте! Необходим специалист по написанию скриптов для бота Adrenalin (кто в теме, тот знает что это такое). Скрипт на ТТ под конкретный сервер, с учётом моих требований. Подробности в ЛС.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта товарами

    Требуется контент-менеджер для наполнения сайта товарами. 150 товаров. Жестких сроков нет, но и не 1 товар в сутки. Для связи скайп в режиме чата и указание стоимости заполнения 1 карточки товара. Вопросы в ЛС. P.S. движок - Опенкарт

    OpenCartКарточки товаров
    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент-менеджмент

    Требуются услуги контент-менеджера для редактирования готовых товарных позиций. Количество позиций около 100. В данный момент необходимо по предоставленному прайс-листу проставить артикулы в карточки товара (основной артикул + несколько опций) Оплата сдельная (сделал - получил деньги). Могу платить хоть ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Текст о способах доставки

    Здравствуйте! Необходимо сделать рерайт текста + добавить немного своего копирайта. (Страница Способы доставки и оплаты интернет-магазина) Красивым литературным языком, но в то же время лаконично и доступно для понимания даже обезьяной :-) Ссылку на источник дам в ЛС. ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Презентация в PDF

    Здравствуйте! Необходимо сделать красивую и стильную презентацию интернет-магазина сантехники в PDF. Суть презентации - перечисление сфер деятельности компании, краткая информация о представляемых брендах, снабженная красивыми фотографиями продукции. Откуда брать фотографии - покажу. В каком ключе писать тексты - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подготовка изображений для интернет-магазина

    Здравствуйте! Требуется исполнитель для поиска, обработки и систематизации изображений товаров для интернет-магазина. На данный момент требуется сделать небольшой объем. Если всё будет хорошо, работа предполагается постоянная-сдельная. Суть работы: самостоятельно находить фотографии товаров, обрабатывать их согласно поставленной задаче (обычно, уменьшать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скачать и обработать фотографии

    Здравствуйте. Для выполнения ответственной работы ищется грамотный исполнитель. Работа не сложная:) Подробности в приложенном файле. Прошу указывать цену в РУБЛЯХ. Подробности в ЛС. Оплата: крайне предпочтительна ЯД.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Простой обработчик прайс-листов

    Здравствуйте. Необходимо реализовать простой обработчик прайс-листов. ТЗ в приложении. Прошу указывать цену в рублях. Оплата крайне предпочтительна ЯД.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос интернет-магазина на VPS

    Здравствуйте! Необходимо: 1. Порекомендовать надежный VPS/VDS хостинг. Не особо дорогой, быстрый и стабильный. 2. Настроить VDS 3. Перенести сайт с другого VDS на новый и настроить работу "под ключ". Указывайте пожалуйста цену в рублях. По п.1 попрошу обосновать выбор. Спасибо.

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой интернет-магазин мебели

    Здравствуйте. Необходимо создать простой интернет-магазин мебели для ванной комнаты. Домен зарегистрирован. Дело за малым:-)) В заявках пожалуйста указывайте CMS, стоимость и сроки. Дизайн - шаблонный, допиленный:-) P.S. Joomla не предлагать! Указывайте цену в рублях!

    Joomla
    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение постов в ВКонтакте

    Здравствуйте! Необходимо разместить 1 объявление в 50-100 группах ВКонтакте. Объявление о сдаче квартиры в аренду. Группы, соответственно, должны быть тематическими. Оплата за каждый пост. В заявке просьба указывать цену за 1 размещение в РУБЛЯХ. Сроки, как всегда, вчера. Надо быстро.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ведение группы ВКонтакте

    Требуется исполнитель на ведение группы ВКонтакте. Уникальный текст. Фотографии (скажу где брать). Хэштеги т.д. (может чего-то не знаю - просветите). Объем работы зависит от предложенной вами цены. Прошу в заявках ее указывать (за пост или еще как). Меня ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка магазина на Yii

    Здравствуйте! Есть магазин на самописе (Yii-framework). Яндекс.Метрика с периодичностью раз в 20 минут шлёт письма о недоступности сайта ссылаясь на не получение ответа в течение 10 секунд. Со стороны хостинга всё вроде бы нормально. Есть мысль, что идёт долгая ...

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо реализовать дизайн интернет-магазина сантехники. Как всегда, чёткого ТЗ нет. Есть разбросанные мысли. Нужен исполнитель, с которым будем " на одной волне", как говорится. Готовый выслушать и в итоге предложить тот вариант, который устроит на 100%. Я очень сложный ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин

    Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин "под ключ". Частично функционал описан в прикрепленном файле. Уникальный дизайн. Расширенный функционал. Дальнейшие доработка и поддержка. Подробности при личном общении. P.S. Самописные CMS и Joomla не предлагать. В заявках указывайте ориентировочную цену и CMS.

    Joomla
    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ex3muct
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджмент
Четкая постановка задачи. Оплата своевременная. Рекомендую!
Всё супер! Быстро и качественно! Будем работать дальше!
Ответный отзыв
sunny_noel
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Подготовка изображений для интернет-магазина
Отличный заказчик и очень приятный человек! Все на высшем уровне! Огромное спасибо за сотрудничество! Всем рекомендую! Удачи Вам и успеха!
Юля - отличный исполнитель! Коммуникация - супер, сроки - 2 космическая скорость, качество - отличное. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
artvrd
63 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Презентация в PDF
Четко сформулированная задача.... и вовремя внесенные правки позволило в минимальные сроки закончить проект! Хороший заказчик.. Всем рекомендую!
Всё сделано просто супер! Очень ответственный исполнитель. Качество и сроки - на высоте! Мои рекомендации!!!
Ответный отзыв
kardaria
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Скачать и обработать фотографии
Александра - отличный, добросовестный заказчик, очень приятно работать! Чёткое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи, и только положительные впечатления! Продолжаем сотрудничать)
Анна очень качественно сделала задание. Продолжаем тесное сотрудничество! Мои рекомендации и положительный отзыв.
Ответный отзыв
mida_mao
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Простой обработчик прайс-листов
Все прошло супер. Отличный заказчик. Оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
Андрей справился с поставленной задачей ОТЛИЧНО! В процессе работы возникли некоторые разногласия по ТЗ, которые, в процессе конструктивного диалога, были улажены и работа выполнена! Рекомендую Андрея как порядочного исполнителя. Быстро, качественно. Даёт "гарантию производителя" на недочёты выявленные в работе на протяжении всего периода использования программы;)
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