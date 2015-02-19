Здравствуйте! Необходимо реализовать дизайн интернет-магазина сантехники. Как всегда, чёткого ТЗ нет. Есть разбросанные мысли. Нужен исполнитель, с которым будем " на одной волне", как говорится. Готовый выслушать и в итоге предложить тот вариант, который устроит на 100%. Я очень сложный ...