Здравствуйте! Необходим специалист по написанию скриптов для бота Adrenalin (кто в теме, тот знает что это такое). Скрипт на ТТ под конкретный сервер, с учётом моих требований. Подробности в ЛС.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта товарами. 150 товаров. Жестких сроков нет, но и не 1 товар в сутки. Для связи скайп в режиме чата и указание стоимости заполнения 1 карточки товара. Вопросы в ЛС. P.S. движок - ОпенкартНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуются услуги контент-менеджера для редактирования готовых товарных позиций. Количество позиций около 100. В данный момент необходимо по предоставленному прайс-листу проставить артикулы в карточки товара (основной артикул + несколько опций) Оплата сдельная (сделал - получил деньги). Могу платить хоть ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать рерайт текста + добавить немного своего копирайта. (Страница Способы доставки и оплаты интернет-магазина) Красивым литературным языком, но в то же время лаконично и доступно для понимания даже обезьяной :-) Ссылку на источник дам в ЛС. ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать красивую и стильную презентацию интернет-магазина сантехники в PDF. Суть презентации - перечисление сфер деятельности компании, краткая информация о представляемых брендах, снабженная красивыми фотографиями продукции. Откуда брать фотографии - покажу. В каком ключе писать тексты - ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется исполнитель для поиска, обработки и систематизации изображений товаров для интернет-магазина. На данный момент требуется сделать небольшой объем. Если всё будет хорошо, работа предполагается постоянная-сдельная. Суть работы: самостоятельно находить фотографии товаров, обрабатывать их согласно поставленной задаче (обычно, уменьшать ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Для выполнения ответственной работы ищется грамотный исполнитель. Работа не сложная:) Подробности в приложенном файле. Прошу указывать цену в РУБЛЯХ. Подробности в ЛС. Оплата: крайне предпочтительна ЯД.Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо реализовать простой обработчик прайс-листов. ТЗ в приложении. Прошу указывать цену в рублях. Оплата крайне предпочтительна ЯД.Базы данных1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо: 1. Порекомендовать надежный VPS/VDS хостинг. Не особо дорогой, быстрый и стабильный. 2. Настроить VDS 3. Перенести сайт с другого VDS на новый и настроить работу "под ключ". Указывайте пожалуйста цену в рублях. По п.1 попрошу обосновать выбор. Спасибо.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать простой интернет-магазин мебели для ванной комнаты. Домен зарегистрирован. Дело за малым:-)) В заявках пожалуйста указывайте CMS, стоимость и сроки. Дизайн - шаблонный, допиленный:-) P.S. Joomla не предлагать! Указывайте цену в рублях!Интернет-магазины29 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разместить 1 объявление в 50-100 группах ВКонтакте. Объявление о сдаче квартиры в аренду. Группы, соответственно, должны быть тематическими. Оплата за каждый пост. В заявке просьба указывать цену за 1 размещение в РУБЛЯХ. Сроки, как всегда, вчера. Надо быстро.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель на ведение группы ВКонтакте. Уникальный текст. Фотографии (скажу где брать). Хэштеги т.д. (может чего-то не знаю - просветите). Объем работы зависит от предложенной вами цены. Прошу в заявках ее указывать (за пост или еще как). Меня ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Есть магазин на самописе (Yii-framework). Яндекс.Метрика с периодичностью раз в 20 минут шлёт письма о недоступности сайта ссылаясь на не получение ответа в течение 10 секунд. Со стороны хостинга всё вроде бы нормально. Есть мысль, что идёт долгая ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо реализовать дизайн интернет-магазина сантехники. Как всегда, чёткого ТЗ нет. Есть разбросанные мысли. Нужен исполнитель, с которым будем " на одной волне", как говорится. Готовый выслушать и в итоге предложить тот вариант, который устроит на 100%. Я очень сложный ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин "под ключ". Частично функционал описан в прикрепленном файле. Уникальный дизайн. Расширенный функционал. Дальнейшие доработка и поддержка. Подробности при личном общении. P.S. Самописные CMS и Joomla не предлагать. В заявках указывайте ориентировочную цену и CMS.Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт9 лет назад