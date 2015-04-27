Скачать и обработать фотографии

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Завершен4 заявки169 просмотров

Здравствуйте.

Для выполнения ответственной работы ищется грамотный исполнитель.

Работа не сложная:)

Подробности в приложенном файле.

Прошу указывать цену в РУБЛЯХ.

Подробности в ЛС.

Оплата: крайне предпочтительна ЯД.

10 лет назад
miko77
46 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kardaria
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$1
1 день
Анна очень качественно сделала задание. Продолжаем тесное сотрудничество! Мои рекомендации и положительный отзыв.
Александра - отличный, добросовестный заказчик, очень приятно работать! Чёткое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи, и только положительные впечатления! Продолжаем сотрудничать)

Заявки фрилансеров

kardaria
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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