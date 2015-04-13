Добавить информацию на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки242 просмотра

На сайт www.positive2b.ru/ нужно добавить информацию (ТЗ прилагаю ниже).

В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества над другими проектами.

Для выполнения задания нужны базовые знания html, css и опыт работы с cms Bitrix.

Требования к исполнителям: аккуратность, внимательность, ответственность.

Просьба в отзывах писать стоимость/сроки

CSSHTML
10 лет назад
balandina
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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