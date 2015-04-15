Внести инфо в сайт

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Завершен1 заявка154 просмотра

Есть сайт. С системой управления. Добавить 120 товаров. по 20 товаров в категорию. Всего 6 категорий.

10 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Все как всегда быстро и аккуратно! Спасибо!
Все быстро и четко. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад

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