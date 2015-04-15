Внести инфо в сайт

Необходимо собрать различную практическую информацию — факты, советы, рекомендации, о большом количестве популярных туристических мест. Возможен вариант с рерайтом или без.
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Есть сайт. С системой управления. Добавить 120 товаров. по 20 товаров в категорию. Всего 6 категорий.
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