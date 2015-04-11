Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок306 просмотров

Добрый вечер. Ищу человека, который наполнит сайт. Тематика - автосервисы. Необходимо будет зарегистрироваться, подробно заполнить профиль, добавить фотографии, наполнить портфолио, заполнить информацию. Автосервисы вымышленные. Необходимо 20-30 аккаунтов. Информацию (фотографии, текст) предстоит искать исполнителю.

10 лет назад
cooltouch
Иванов 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа для контент-менеджера

    Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр. Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайты на вордпрессе

    Нужно наполнить 5 лендингов инфой в соответствии с сайтом оригиналом. Шаблон уже есть с примером. Просьба указывать цены, отклоняю любую заявку, если на поставленный вопрос - меня игнорят...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение карточек товара в базе 1С

    $100

    Необходимо заполнить характеристиками карточки товаров (800 шт.). У одного товара порядка 20 характеристик. Товар технического назначения (кассовое оборудование, терминалы и др.). Информацию искать самостоятельно на сайтах производителей/поставщиков. Опыт работы в аналогичной ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Словарь биржевых терминов

    $15

    Здравствуйте Есть один сайт о биржах (не только forex, о биржах в целом), на котором надо наполнить раздел "Словарь терминов". Сами термины можно найти на сайтах той же тематики. Определение должно быть уникальным. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение магазина партнерскими товарами

    Здравствуйте. Требуется наполнить магазин товарами с озона Копипост картинкии и описания - не запрещено количество около 500 шт, искать не нужно, все из одного раздела Также много копипоста ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление атрибутов в товары

    Необходимо добавить атрибуты к штатным магнитолам на сайте. Кол-во товаров около 300-400 Сайт на Opencart Наполнение атрибутов будет происходить по брендам магнитол шаблонно. Что и где указывать в магнитолах я ...

    AndroidOpencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется наполнить сайт

    $40

    Требование к исполнителю 1. Знание 1С-Битрикс 2. Опыт работы наполнения сайтов 3. Пунктуальность Мы предоставим вам уже готовый сайт , и тексты.https://www.evernote.com/l/Aep_xs_18U9LSIg30XxXv_BlzaQ0DG3ub2k Задача. Креативно наполнить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск информации в интернете

    Необходимо собрать из интернета контактные электронный адреса юридических компаний, адвокатских компаний, компаний занимающихся регистрацией организаций, компаний занимающихся юридическим оформлением эмиграции (виз, видов на жительство за рубежом и т.п.), компаний занимающихся консалтингом бизнеса. Интересуют только ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад