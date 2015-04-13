Требуется наполнить сайт

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок528 просмотров

Требование к исполнителю

1. Знание 1С-Битрикс

2. Опыт работы наполнения сайтов

3. Пунктуальность

Мы предоставим вам уже готовый сайт , и тексты.https://www.evernote.com/l/Aep_xs_18U9LSIg30XxXv_BlzaQ0DG3ub2k

Задача. Креативно наполнить сайт , гармонично подобрать картинки и вставить их в текст.

Срок выполнения 1-2 дня

10 лет назад
skimsk
Антон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$40
2 дня
Отлично и красиво наполнил сайт , оценил общий стиль и пришли к единому мнению , тесно взаимодействовал задал вопросы , очень приятно когда человек любит свое дело, обращаюсь еще раз !
Очень ответственный и приятный в общении человек.) Задача была поставлена четко, учитывая все нюансы работы. Приятно удивило щепетильное внимание к оплате, а также постоянный онлайн для уточнений: не только днем, но даже за полночь. Сотрудничество состоялось на все 10 балов по 10-ти бальной шкале. Спасибо, надеюсь на новые совместные покорения вершин!)

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Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад

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