Необходимо собрать из интернета контактные электронный адреса юридических компаний, адвокатских компаний, компаний занимающихся регистрацией организаций, компаний занимающихся юридическим оформлением эмиграции (виз, видов на жительство за рубежом и т.п.), компаний занимающихся консалтингом бизнеса. Интересуют только ...
Требуется наполнить сайт
Требование к исполнителю
1. Знание 1С-Битрикс
2. Опыт работы наполнения сайтов
3. Пунктуальность
Мы предоставим вам уже готовый сайт , и тексты.https://www.evernote.com/l/Aep_xs_18U9LSIg30XxXv_BlzaQ0DG3ub2k
Задача. Креативно наполнить сайт , гармонично подобрать картинки и вставить их в текст.
Срок выполнения 1-2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно с одного сайта товары с меню каталога скопировать на другой сайт, на сайт, который нужно скопировать товары стоит на движке джумлы, всё просто, главное усидчивость, для примера добавил сам несколько категорийНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Размещение товарных позиций в торговые площадки, порталы, доски объявлений. Требования: Опыт работы с подобными проектами (с похожей тематикой)Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Существуют два web-ресурса: 1. http://ecotermix.ru/ 2. http://teplosave.ru/ Задача: создать англоязычную версию для каждого из них. перевод включает в себя редактирование всех кнопок, меню, изображений с текстом, содержимого ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Копирайтер для написания заголовков с дальнейшим их тестированием и продающих текстов для сайта. Тематика грузоперевозки. От вас жду примеры работ, предложения и контакты (скайп, телефон) Для фрилансеров из РоссииНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Наполнение готовыми описаниями разделов, подразделов и товаров с подбором качественных фото (без водяных знаков и т.п.), указанием к каждому товару таких характеристик, как: цена, вес упаковки (в г.), упаковка (ее вид), бренд, страна происхождения. ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу человека для наполнения сайта по тематике различных мероприятий, хобби, семинаров. Обязательно наличиехорошего интернета. Присуствие сети (skype) во время работы. Необходимо умение искать и обрабатывать информацию в интернете. Замечательно, если ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Постер на доски требуется. Разместить 200 объявлений Человек или робот Пишите обязательно условия и цены. СпасибоНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо найти обучающие и интересеные видео на сайте youtube.com и добавить на сайт Видео*: обучение фотографии, музке, лекции, и.т.д. продолжительность 3-15 минут и качественные ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80
СРОЧНО !!! Необходимо срочно наполнить сайт контентом на 3 х языках. Текстовка предоставляется. Ваши ценовые предложения также будут рассматриваться .Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад