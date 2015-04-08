Наполнение ИМ кофе-чая

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Закрыт25 заявок264 просмотра

Наполнение готовыми описаниями разделов, подразделов и товаров с подбором качественных фото (без водяных знаков и т.п.), указанием к каждому товару таких характеристик, как: цена, вес упаковки (в г.), упаковка (ее вид), бренд, страна происхождения.

С обязательным заполнением поля "краткое описание".

Каждый товар должен быть привязан к своему бренду в своем подразделе.

Товары одинакового наименования. но различного веса (в одном подразделе) или одинакового наименования и/или веса, но в разных подразделах различаются артикулами.

Значительная часть фото уже на сайте.

10 лет назад
Cafeteria
Всеволод 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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