Немного работы по контенту на джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок185 просмотров

Есть каталог на zoo

Нужно внести правки на порядка 30-40 наименований

6 р страница

владеть хътмл не нужно, но нужно его не бояться

Joomla
10 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров