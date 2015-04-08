Наполнить сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок279 просмотров

Добрый день!

Необходимо наполнить сайт. Система управления проще чем joomla.

В приложении информация.

Пжл указывайте сумму и срок за всю работу сразу.

Нужно создать категории и подкатегории как в папке. + наполнить товарами которые лежат внутри.

Срок - сегодня.

Joomla
10 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$25
1 день
Александр отлично справился! Быстро и без лишних вопросов! Спасибо!
Отличный заказчик.Задача поставлена ясно и понятно.Рекомендую. Хорошо работать с хорошими людьми)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад