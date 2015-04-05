Разместить 30 объявлений

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок265 просмотров

Добрый день! Нужно разместить 30 объявлений квартиры.

За объявление плачу от 15 руб.

Нужно срочно и оперативно выполнить задачу, если будет безответственность и долгая переписка, все напишу в отзыве про вас.

Спасибо!

10 лет назад
Nikitrest
Никита 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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