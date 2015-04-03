Наполнить сайт:

создать товар, перенести текст с другово сайта (текст должен быть без ссылок), прописать

, метатели по шаблону заполнять, добавить картинку.

Движок Симпла – очень простой и быстрый, я покажу как делать если незнакомы.

80 товаров.

ОТ ВАС ЖДУ: цену за которую сделаете и когда будет готово.