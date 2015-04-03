Ищу исполнителя, который может найти в интернете и наполнить сайт информацией о: - медицинских клиниках (негосударственных) - офтальмологических и глазных клиниках - стоматологиях В каждой клинике ...
Наполнить сайт
Наполнить сайт:
создать товар, перенести текст с другово сайта (текст должен быть без ссылок), прописать, метатели по шаблону заполнять, добавить картинку.
Движок Симпла – очень простой и быстрый, я покажу как делать если незнакомы.
80 товаров.
ОТ ВАС ЖДУ: цену за которую сделаете и когда будет готово.
Заявки фрилансеров
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