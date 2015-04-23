Запостить в официальный магазин на авито около 2000 товаров, все товары есть в нашем интернет магазине, с сайта берем фото, описание, цену, название Будет excel список артикулов, который надо запостить в авито ...
Наполнение интернет магазина
Здравствуйте
Нужно добавить товары в интернет-магазин сантехники.
В прайс листе отметил жирной рамкой товары которые нужно объединить в одной позиции. пьедесталы, сиденья и т.п. идут в подвиды, отдельным товаром выкладывать не надо (отметил в прайсе серой заливкой и примечанием)
ТЗ: https://yadi.sk/d/npQke1j6fhF4G
Прайс: https://yadi.sk/d/AkZT1qo8feGKj
Таких прайсов несколько, после выполнения этого передаю следующие.
Выбранный исполнитель
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