Наполнение интернет магазина

Здравствуйте

Нужно добавить товары в интернет-магазин сантехники.

В прайс листе отметил жирной рамкой товары которые нужно объединить в одной позиции. пьедесталы, сиденья и т.п. идут в подвиды, отдельным товаром выкладывать не надо (отметил в прайсе серой заливкой и примечанием)

ТЗ: https://yadi.sk/d/npQke1j6fhF4G

Прайс: https://yadi.sk/d/AkZT1qo8feGKj

Таких прайсов несколько, после выполнения этого передаю следующие.