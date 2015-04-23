Наполнение интернет магазина

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Завершен12 заявок319 просмотров

Здравствуйте

Нужно добавить товары в интернет-магазин сантехники.

В прайс листе отметил жирной рамкой товары которые нужно объединить в одной позиции. пьедесталы, сиденья и т.п. идут в подвиды, отдельным товаром выкладывать не надо (отметил в прайсе серой заливкой и примечанием)

ТЗ: https://yadi.sk/d/npQke1j6fhF4G

Прайс: https://yadi.sk/d/AkZT1qo8feGKj

Таких прайсов несколько, после выполнения этого передаю следующие.

10 лет назад
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexWest
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Продолжаем сотрудничество.
Заказчик просто супер. Задача поставлена четко, общаться легко, оплата моментальная, сразу после сдачи отчета. На данный момент продолжаем сотрудничать. Всем рекомендую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

AlexWest
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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