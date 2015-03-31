Разместить информацию и рекламу в интернете

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Требуется разместить информацию и рекламу в интернете, которая будет продавать услуги компании: персональные программы тренировок, программы питания, комплексное сопровождение клиентов, дистанционные фитнес-программы и пр.

Оплата производится по факту продаж.

Например: с продажи программы тренировок - 500руб, программа питания - 300 рублей

10 лет назад
fitstylepro
Авилова 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров