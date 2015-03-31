Нужно переработать с сайтов производителей на сайт стройтепломаркет.рф Дополнительно к каждому продукту сделать, скажем так, главную страницу на которую будет вести Яндекс директ. С этой страницы уже ссылки на подробности Даю пароль от ...
Загрузить товар на сайт
Добрый день.
Есть интернет магазин на Opencart (OCSTORE 1.5.5.1.2)
Есть товар в CSV
нужно поставить модуль загрузки и выгрузить товар.
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