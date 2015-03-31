Нужно переработать с сайтов производителей на сайт стройтепломаркет.рф Дополнительно к каждому продукту сделать, скажем так, главную страницу на которую будет вести Яндекс директ. С этой страницы уже ссылки на подробности Даю пароль от ...
Наполнение сайта карточками товаров
Приветствую всех!
Есть следующая задача:
Есть список товаров, которые требуется добавить в интернет-магазин. Подробный список действий:
1)Создать карточку товара (Щелкнуть кнопку «создать»)
2)Скопировать и вставить имя товара.
3)Скопировать описание (текст) с одного определенного сайта.(Этот товар там точно есть).
4)Вставить 2–3 картинки этого товара. (Товары такой тематики, что картинки можно брать прямо из поиска по картинкам).
5)Все.
Т.е примерное время создания каждой карточки товара — около 1–3 минут.
CMS — joomla+virtuemart
Товаров около тысячи. Назовите Вашу цену за один товар и сроки.
Спасибо за внимание!
Выбранный исполнитель
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