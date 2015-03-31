Наполнение сайта карточками товаров

Приветствую всех!

Есть следующая задача:

Есть список товаров, которые требуется добавить в интернет-магазин. Подробный список действий:

1)Создать карточку товара (Щелкнуть кнопку «создать»)

2)Скопировать и вставить имя товара.

3)Скопировать описание (текст) с одного определенного сайта.(Этот товар там точно есть).

4)Вставить 2–3 картинки этого товара. (Товары такой тематики, что картинки можно брать прямо из поиска по картинкам).

5)Все.

Т.е примерное время создания каждой карточки товара — около 1–3 минут.

CMS — joomla+virtuemart

Товаров около тысячи. Назовите Вашу цену за один товар и сроки.

Спасибо за внимание!