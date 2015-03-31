Наполнение сайта карточками товаров

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Закрыт42 заявки314 просмотров

Приветствую всех!

Есть следующая задача:

Есть список товаров, которые требуется добавить в интернет-магазин. Подробный список действий:

1)Создать карточку товара (Щелкнуть кнопку «создать»)

2)Скопировать и вставить имя товара.

3)Скопировать описание (текст) с одного определенного сайта.(Этот товар там точно есть).

4)Вставить 2–3 картинки этого товара. (Товары такой тематики, что картинки можно брать прямо из поиска по картинкам).

5)Все.

Т.е примерное время создания каждой карточки товара — около 1–3 минут.

CMS — joomla+virtuemart

Товаров около тысячи. Назовите Вашу цену за один товар и сроки.

Спасибо за внимание!

Joomla
10 лет назад
Fcbarg
Петр 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

baykonurr
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов
10 лет назад
$40
10 дней

Заявки фрилансеров

baykonurr
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов
10 лет назад