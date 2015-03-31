Необходимо добавить товары на сайт

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Закрыт17 заявок336 просмотров

Необходимо добавить товары на сайт на платформе Битрикс пример товара. http://matrshop.ru/catalog/element/mattress_twin_prestige_plus/

Опыт работы с Битриксом желателен. Напишите пожалуйста стоимость работ

10 лет назад
ARTMG
Артем 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров