Постинг товаров в магазин на AVITO

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Закрыт58 заявок460 просмотров

Запостить в официальный магазин на авито около 2000 товаров, все товары есть в нашем интернет магазине, с сайта берем фото, описание, цену, название

Будет excel список артикулов, который надо запостить в авито

Предлагайте цену за еденицу

8 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров