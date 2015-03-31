Написать структуру категорий и атрибутов

Открываем интернет магазин. Есть два сайта, откуда будем брать товары. Но там идет разбивка только по брендам, а нам нужно сделать структуру категорий исходя из вида товара, например: Посуда - Посуда для приготовления пищи - Сковородки.

И для каждой категории нужно определить набор атрибутов, по которым будет фильтрация, например: Бренд, Тип, Материал, Диаметр и т.п. Сайты-источники прикреплены.

Структура нужна просто в Word документе.