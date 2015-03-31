Запостить в официальный магазин на авито около 2000 товаров, все товары есть в нашем интернет магазине, с сайта берем фото, описание, цену, название Будет excel список артикулов, который надо запостить в авито ...
Написать структуру категорий и атрибутов
Открываем интернет магазин. Есть два сайта, откуда будем брать товары. Но там идет разбивка только по брендам, а нам нужно сделать структуру категорий исходя из вида товара, например: Посуда - Посуда для приготовления пищи - Сковородки.
И для каждой категории нужно определить набор атрибутов, по которым будет фильтрация, например: Бренд, Тип, Материал, Диаметр и т.п. Сайты-источники прикреплены.
Структура нужна просто в Word документе.
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