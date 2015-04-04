Наполнить сайт новым товаром

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок275 просмотров

Нужно добавить на сайт товары

Те, которые зачеркнуты - не нужно

Описание брать из сканов

Картинки подбирать с Интернета (подписаны официальные сайты)

Сайт на UMI

Цены не публиковать

товары, для которых нет описания - нужно нагуглить в интернете на официальных сайтах (не больше 500 - 1000 символов)

нужно посмотреть как сейчас на сайте всё устроено и сделать примерно также, разместив в нужных разделах

работа очень срочная

сайт в личку дам

10 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$15
2 дня
Большое спасибо Алексею за качественный и оперативный постинг! По результатам работы сделал красивый отчет, в котором понятно что и как было сделано и упростило проверку работы. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Сотрудничеством остался очень доволен. Задача была "разложена по полочкам". Но не смотря на это, Сергей готов был, что-то пояснить и что-то подсказать. Заслуживает уважения и тот факт, что на связи он был даже ночью. Оплата за труды была практически моментальной, сразу же после составления отчетности. Очень приятный и легкий в общении человек). Спасибо! Естественно, 100 раз рекомендую!

Заявки фрилансеров

Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад