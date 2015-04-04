Наполнить сайт новым товаром

Нужно добавить на сайт товары

Те, которые зачеркнуты - не нужно

Описание брать из сканов

Картинки подбирать с Интернета (подписаны официальные сайты)

Сайт на UMI

Цены не публиковать

товары, для которых нет описания - нужно нагуглить в интернете на официальных сайтах (не больше 500 - 1000 символов)

нужно посмотреть как сейчас на сайте всё устроено и сделать примерно также, разместив в нужных разделах

работа очень срочная

сайт в личку дам