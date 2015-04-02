Наполнить сайт информацией о клиниках

Ищу исполнителя, который может найти в интернете и наполнить сайт информацией о:

- медицинских клиниках (негосударственных)

- офтальмологических и глазных клиниках

- стоматологиях

В каждой клинике нужно заполнить название, описание, адреса, телефоны, время работы, найти логотип.

Вот подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/121yuyvC1gqeCjMbBU1o8HH58oxBhkmWtBVXfjYxCMqk/edit

Информацию нужно искать пока по Киеву, в случае успеха возможны и другие города Украины.

Прошу всех желающих оставлять ваши цены за позиции.

Желательно, чтобы исполнитель был с ПриватБанк карточкой.