Наполнение сайта интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок338 просмотров

нужно наполнить сай товаром,описанием,картинкой и ценой.

примерно 700-1000 позиций.(наполнять с сайта донора)

сайты напишу в личке!

скидывайте предложения по цене!!!!

10 лет назад
Binni
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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