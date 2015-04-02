Ищу исполнителя, который может найти в интернете и наполнить сайт информацией о: - медицинских клиниках (негосударственных) - офтальмологических и глазных клиниках - стоматологиях В каждой клинике ...
Тотальный upgrade логотипа + сайта логистической компании. Продвижение
Описание проекта:
Тотальный facelifting образа логистической компании. Существуем 23 года. Хотим получить на выходе:
1. Обновленный / Новый логотип
2. Обновленный / Перестроенный сайт компании
3. Последующее продвижение в се
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