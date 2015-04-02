Наполнение

Задача следующая. Поставщик предоставил прайс в Exel, для заливки на сайт необходимо заполнить другой Exel, т.е. более подробно разбить по разделам, добавить характеристики.

Так же необходимо переименовать фото товаров и упорядочить по папкам.

Информацию берем из прайса поставщика и сайта поставщика.

В данном прайсе около 1500 позиций (все для бани и сауны).

Срочности нет (в пределах разумного конечно) т.к. объем большой и необходима качественная проработка.

Если сработаемся, то продолжим по другим прайсам.

Прошу отвечать уже с указанием стоимости за позицию. Обращайтесь, если есть вопросы.