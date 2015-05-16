Наполнение форума

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок310 просмотров

Здравствуйте! Нужна команда для оживления форума на сайте.

Также для другого сайта необходимо написание комментариев на форумах и блогах со ссылками на сайт.

Жду заявок с планом работ и пожеланиями по оплате.

10 лет назад
astra_job
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

axeniya1
Оксана 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Сотрудничество прошло успешно! Довольны работой Ксении.
Отличный заказчик. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

axeniya1
Оксана 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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