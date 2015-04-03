Нужно наполнить пустой интернет-магазин товарами. Все исходники предоставляются. Важно – оперативность, знания CMS Битрикс, внимательность.
Метатеги, описания для товаров в ИМ на базе oscommerce / osc vam
Требуется для каждого товара прописать title, description, keywords, описания товаров.
500-700 позиций.
Жду предложение по срокам и цене.
Только с опытом работы с OSCommerce
Заявки фрилансеров
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