Мониторинг цена на веб-сайтах

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Закрыт10 заявок176 просмотров

Для списка из около двухсот наименований нужно производить мониторинг цен: для каждого наименования на сайте нужно найти две цены (согласно ТЗ) и внести их в таблицу. Мониторинг каждого наименования нужно производить на нескольких сайтах.

10 лет назад
dkauto
Михаил 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров