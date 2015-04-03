Нужно перенести недостающий контент с сайта http://avtomatik.com/ на сайт http://avtru.com/ Движки разные. около 500 страниц с фотографиями
Мониторинг цена на веб-сайтах
Для списка из около двухсот наименований нужно производить мониторинг цен: для каждого наименования на сайте нужно найти две цены (согласно ТЗ) и внести их в таблицу. Мониторинг каждого наименования нужно производить на нескольких сайтах.
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